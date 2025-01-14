В Пентагоне разработают план по сдерживанию КНР

В США при президенте Дональде Трампе планируют сосредоточиться на выстраивании системы, направленной на сдерживании «агрессии КНР» в Индо-Тихоокеанском регионе. Как сообщило РИА Новости, об этом сказал претендент на пост руководителя Пентагона Пит Хегсет в ходе слушаний в Сенате.

Чиновник заявил, что в первую очередь новая команда будет сосредоточена на защите Штатов, а во-вторых, уделит внимание взаимодействию с партнерами и союзникам, дабы вместе сдержать «агрессию», исходящую от Китая в Индо-Тихоокеанском регионе. Также Хегсет сообщил о желании новой администрации оказать влияние на окончание долгих военных конфликтов, чтобы направить высвободившиеся ресурсы для ликвидации более серьезных угроз.

Кандидат на должность главы Пентагона подчеркнул, что планирует работать с Трампом и конгрессом на восстановление боеспособности армии и роста боевого духа военных.

Ранее сообщалось о том, что США хотят избежать крупной войны с ядерной державой.