Философ Дугин связал петицию против школы Ильина с операцией западных спецслужб

В комментарии РИА Новости он отметил, что подобные действия являются операцией спецслужб США и стран НАТО.

На платформе Change.org накануне появилась петиция «Против учебно-научного центра имени Ивана Ильина в РГГУ». Ее авторами значатся студенты университета, которые возмутились названием центра. В объяснении к документу говорится, что Ильин «активно потворствовал деятельности немецко-фашистского режима, оправдывал преступления Гитлера противостоянием с большевизмом и писал о необходимости русского фашизма».

По словам Дугина, петиция связана с сетевой атакой, которая началась на центр после того, как он и несколько депутатов Государственной думы РФ подали иск о признании Службы безопасности Украины (СБУ) террористической организацией, а также заказчиков США, являющихся ответственными за теракты против мирных граждан.

«И через некоторое время, буквально прошло пару недель, вдруг появляются на Западе и среди иностранных агентов атаки на Высшую политическую школу имени Ивана Ильина, которую мы еще почти год назад, в июле 2023 года, в РГГУ создали», — рассказал Дугин.

Философ подчеркнул, что за такими действиями определенно стоят западные спецслужбы. Он также связал это с украинской стороной. Дугин считает, что таким образом нацисты хотят подорвать патриотические основы России, дискредитировать общество.

Высшая политическая школа им. Ивана Ильина была создана по решению ученого совет РГГУ 27 августа 2023 года. Она является структурным подразделением Российского государственного гуманитарного университета. Должность директора учебно-научного центра занял доктор социологических наук, доктор политических наук, кандидат философских наук, русский философ Александр Дугин. Презентация Школы состоялась 27 января 2024 года на научно-практической конференции «Духовно-нравственное воспитание в высшей школе» в московском Храме Христа Спасителя.

В 2014 году американское издание Foreign Policy включило Дугина в топ-100 «глобальных мыслителей» современного мира в категории «агитаторы». С 2014 года он внесен в санкционный список Европейского союза (ЕС), а с 2015 года в — санкционные списки США, Канады и ряда других стран.

Ранее мы сообщали, что главы МИД стран «Больной семерки» отказались признать Украину виновной в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле».