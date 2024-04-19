Главы МИД стран G7 отказались признавать причастность Киева к теракту в «Крокусе»

Министры иностранных дел стран «Большой семерки» заявили о непричастности Украины к теракту в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске.

Об этом говорится в опубликованном коммюнике G7 по итогам встречи на острове Капри.

«Мы решительно отвергаем необоснованные попытки российских властей обвинить Украину в трагическом теракте под Москвой 22 марта», — говорится в документе.

Теракт в подмосковном «Крокусе» произошел вечером 22 марта. В этот день группа неизвестных лиц ворвалась в помещение и начала безжалостно стрелять по безоружным гражданам. Шокирующие кадры вскоре распространились в соцсетях. Террористы также ворвались в концертный зал, где должна была выступить рок-группа «Пикник», и начали стрелять по людям там.

На данный момент известно о 145 погибших в результате трагедии. Не менее 550 человек получили ранения.

О том, что к теракту может быть причастна Украина, заявлял президент России Владимир Путин. Глава государства сделал акцент на том, что после преступления террористы направились к украинской границе в Брянской области и намеревались сбежать через нее.

Также о том, что теракт в «Крокусе» имеет очевидный украинский след заявлял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

В этом также уверен Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, который отметил, что теракт был совершен под кураторством США.