Фон дер Ляйен заявила о конце эпохи традиционного Запада

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что традиционное представление о Западе сейчас фактически прекратило свое существование. Об этом она рассказала в интервью изданию Zeit.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что мировой порядок трансформировался в эпоху геополитики, из-за чего страны должны выбрать другой подход к политике в Европе.

Глава европейской комиссии отметила, что Европейский Союз (ЕС) активно строит «сети дружбы» по всему миру, что в свою очередь открывает новые возможности для сотрудничества.

«Нам нужен другой, новый Европейский Союз, который готов выйти в большой мир и играть очень активную роль в формировании этого нового мирового порядка, который грядет», — сказала она.

Фон дер Ляйен также отметила значимость трансатлантических отношений, назвав себя «большим другом» Америки. Она выразила уверенность в сохранении дружбы между США и Европой, подчеркивая необходимость совместных усилий для противостояния глобальным вызовам.

В свете актуальных экономических переговоров Фон дер Ляйен предупредила о возможности введения пошлин на американские технологические компании, если не удастся достичь согласия по тарифам с США в течение ближайших 90 дней.

Она отметила, что ЕС стремится к «полностью сбалансированному» соглашению с Вашингтоном и готов обратить внимание на налогообложение доходов от цифровой рекламы в случае неудачи переговоров.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Польши Дональд Туск и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен согласовали общую позицию по торговым отношениям с США.