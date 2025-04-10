Туск и фон дер Ляйен обсудили защиту интересов ЕС на фоне пошлин США

Премьер-министр Польши Дональд Туск и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен согласовали общую позицию по торговым отношениям с США. Лидеры обсудили необходимость решительно защищать интересы Европы, сохранив при этом трансатлантический альянс. Об этом премьер-министр написал на личной странице в соцсети Х.

Премьер-министр Польши Дональд Туск провел переговоры с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Основное внимание на встрече было уделено вопросам защиты экономических интересов Евросоюза на фоне усиления торговых разногласий с США.

По словам Туска, Евросоюз должен действовать последовательно и твердо, чтобы отстоять свои интересы, но при этом не разрушить союз с Соединенными Штатами.

«Мы пришли к общему выводу — Европа обязана быть сильной и принципиальной в защите собственных интересов, при этом сохраняя стабильность и надежность трансатлантического партнерства», — отметил он.

Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз приостанавливает на 90 дней введение ответных торговых мер против США. Такая мера связана с последними шагами американской стороны по введению пошлин, которые инициировал экс-президент Дональд Трамп.

Тем не менее, Брюссель продолжает подготовку к переговорам с Вашингтоном по вопросу обнуления пошлин. В случае провала диалога Евросоюз готов ввести собственные ограничения.

Ранее Трамп пообещал лишить денег укрывающие нелегалов города и штаты.