Фон дер Ляйен заявила о невероятном желании стран сотрудничать с ЕС
Глава ЕК фон дер Ляйен: страны выстраиваются в очередь для работы с Евросоюзом
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Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что многие государства стремятся установить сотрудничество с Европейским Союзом (ЕС). В интервью изданию Politico она подчеркнула, что это свидетельствует о растущем интересе к союзу на фоне нестабильной глобальной ситуации, из-за которой странам необходимы надежные партнеры.
Как сообщила газета, за последние несколько недель фон дер Ляйен активно взаимодействовала с лидерами разных стран по интересующим стороны вопросам, включая Исландию, Новую Зеландию, Малайзию, Филиппины, Канаду, Индию и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).
Журналисты связывают высказывания фон дер Ляйен о нарастающем интересе к Евросоюзу в том числе и с изменениями в международной торговой политике, в частности, с пошлинами, введенными администрацией президента США Дональда Трампа.
Politico утверждает, что происходящие изменения в глобальной политике могут быть значительнее тех, что наблюдались после завершения Холодной войны.
Ранее глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула Фон дер Ляйен заявила о конце эпохи традиционного Запада.