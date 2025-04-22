Фон дер Ляйен заявила о невероятном желании стран сотрудничать с ЕС

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что многие государства стремятся установить сотрудничество с Европейским Союзом (ЕС). В интервью изданию Politico она подчеркнула, что это свидетельствует о растущем интересе к союзу на фоне нестабильной глобальной ситуации, из-за которой странам необходимы надежные партнеры.

Как сообщила газета, за последние несколько недель фон дер Ляйен активно взаимодействовала с лидерами разных стран по интересующим стороны вопросам, включая Исландию, Новую Зеландию, Малайзию, Филиппины, Канаду, Индию и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Журналисты связывают высказывания фон дер Ляйен о нарастающем интересе к Евросоюзу в том числе и с изменениями в международной торговой политике, в частности, с пошлинами, введенными администрацией президента США Дональда Трампа.

Politico утверждает, что происходящие изменения в глобальной политике могут быть значительнее тех, что наблюдались после завершения Холодной войны.

Ранее глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула Фон дер Ляйен заявила о конце эпохи традиционного Запада.