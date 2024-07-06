FP: членство Таиланда и Малайзии к БРИКС настораживает Вашингтон

Членство Таиланда и Малайзии в БРИКС будет представлять в организации важный регион — Юго-Восточная Азия. Данный факт должен насторожить американское руководство, выразили мнение авторы FP .

Издание указало на то, что Юго-Восточная Азия долго отсутствовала в БРИКС, но в данный момент регион возвращается, и это является выигрышным для союза решением в вопросе «многополярности в противовес блоковости».

Автор материала объяснил, что хоть страны Глобального Юга и не являются противниками США, в БРИКС они желают вступить по 2 причинам: для устранения «нарушений» в мировом порядке Соединенных Штатов, ставящих южные страны в не лучшее положение. Второй причиной является мировая неопределенность, созданная «тающей мощью» Штатов, указало издание.

В материале утверждается, что это не только негативно скажется на влиянии США в регионе, но и подкрепит тенденцию к отказу от американской валюты.

Ранее Соединенные Штаты отменили военные учения с Грузией из-за дипломатических разногласий.