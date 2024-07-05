Пентагон объявил о переносе совместных военных учений Вооруженных сил США и Грузии. Данное решение принято в связи с необходимостью пересмотра стратегических отношений между двумя странами.

По информации американского оборонного ведомства, причиной для пересмотра стали недавние заявления грузинских властей. В них утверждалось, что США и страны Запада якобы пытаются открыть «второй фронт» с целью усиления давления на Россию в контексте ситуации на Украине.

Представители Пентагона категорически отвергли эти обвинения, назвав их ложными. Тем не менее, сложившаяся ситуация потребовала пересмотра планов военного сотрудничества.

Эксперты отмечают, что отмена учений может свидетельствовать о напряженности в отношениях между США и Грузией. Это происходит на фоне сложной геополитической обстановки в регионе, где сталкиваются интересы различных мировых держав.

Пока неизвестно, когда могут быть возобновлены совместные учения и как этот шаг повлияет на дальнейшее военное сотрудничество между США и Грузией. Дипломатические источники сообщают, что обе стороны намерены провести консультации для урегулирования возникших разногласий.

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