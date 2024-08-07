РФ на текущий момент обгоняет Соединенные Штаты в сфере международного энергетического сотрудничества. Соответствующее заявление сделали эксперты Кэти Аут и Тодд Мосс в своем материале для издания FP .

В своей статье они указали на то, что Россия строит мощные ядерные реакторы в Бангладеше, Египте, Индии и Турции. Они добавили, что РФ также подписала соглашения о сотрудничестве в данной сфере с более чем 40 другими государствами. В то же время, у Соединенных Штатов едва ли наберется более дюжины похожих соглашений, подчеркнули эксперты.

Они также выразили мнение, что российские успехи обусловлены очень выгодными предложениями для партнеров и развитой финансовой инфраструктурой. Росатом обеспечивает возведение и работу реакторов целиком, а операции финансируются российскими банками, указали авторы.

В то же время, соглашение с Америкой грозит странам, решившим пойти на подобное сотрудничество, проблемами даже на собственной территории, заключили Аут и Мосс.

Накануне Пентагон заявил о готовности развернуть новые силы в ближневосточном регионе.