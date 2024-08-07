Пентагон заявил о намерении развернуть новые силы на Ближнем Востоке

Минобороны Соединенных Штатов готов развертывать новые силы в ближневосточном регионе для «снижения температуры» в нем и реакции на угрозы. Соответствующее заявление сделал глава ведомства Ллойд Остин в ходе совместной пресс-конференции с австралийскими коллегами.

В своем выступлении Остин подчеркнул, что Штаты готовы к новым развертываниям для того, чтобы отвечать на угрозы безопасности государства, его партнеров и интересов. Он добавил, что Пентагон предпринимает шаги для «снижения температуры» на Ближнем Востоке и деэскалации, которая по его словам, поступает от Ирана и их прокси.

По словам Остина, уже в этом месяце группа во главе с USS Abraham Lincoln сменит в регионе группу во главе с авианосцем Theodor Roosevelt. Более того, туда будут направлены эсминцы и ракетные крейсеры с системами ПВО на борту и будет развернута дополнительная эскадрилья авиации.

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