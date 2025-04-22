Представителей России снова не пригласили на торжественные мероприятия, связанные с Днем Победы во Франции. Об этом сообщил посол РФ в Париже Алексей Мешков. Его слова привело РИА Новости.

Дипломат напомнил, что Советский Союз принял на себя основной удар врага. В войне погибло 27 млн советских людей, но об этом стараются забыть во Франции. Французские власти снова не стали приглашать россиян на празднование Дня Победы в своей стране. Он добавил, что всегда неуютно чувствует себя на трибуне в компании с теми, кто является потомками убивавших советских людей солдат.

«Какого-то сожаления от неучастия в мероприятиях, на которые не зовут представителей страны, победившей в войне, а заигрывают с внуками нацистов, не испытываю», — указал посол.

Мешков добавил, что посольство России само организует ряд мероприятий во Франции, связанных с 9 Мая. В ряде городов 8 мая будет проведена акция «Бессмертный полк». В Париже на кладбище Пер-Лашез пройдет памятная церемония у памятника советским участникам движения Сопротивления. Такая же акция состоится в советском воинском некрополе в городе Нуайе-сен-Мартен.

Ранее российский сенатор Пушков заявил, что во Франции самым популярным политиком становится итальянский премьер-министр Мелони. Об ее успехах постоянно рассказывают в прессе, и она становится значительно популярнее президента Пятой республики Эммануэля Макрона.