По словам сенатора верхней палаты парламента Алексея Пушкова, во Франции глава правительства Италии Джорджа Мелони становится в разы популярнее президента Пятой республики Эммануэля Макрона. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Он уточнил, что сама Мелони является лидером правой партии «Братья Италии», противницей политики «открытых дверей» и сторонницей нынешнего американского лидера. Кроме того, она выступает категорически против отправки войск в Незалежную.

По мнению сенатора, в Пятой республике СМИ регулярно пишут об успехах главы кабмина Италии.

Ранее французский политик Филиппо заявил, что представители Трампа унизили Макрона на переговорах в Париже.