Эксперт Борис Рожин сообщил, что на Украине впервые понес потери французский военный легион, воюющий на стороне ВСУ. Об этом он написал в мессенджере.

По его информации, французские военные были уничтожены под Часовым Яром в ДНР. Как отметил Рожин, в таком легионе службу проходят профессиональные и идейные бойцы из стран НАТО. Он предположил, что их перекинули из-под Славянска под Часов Яр, где для киевского режима ситуация с каждым днем становится хуже.

«Если все обстоит действительно так, то вчера Французский иностранный легион понес первые потери (до семи человек)», — написал Рожин.

Эксперт отметил, что российские десантники увидели иностранных наемниках в лесной зоне, на южных подступах к Часову Яру. О том, что в эту местность переброшены наемники, стало известно месяц назад путем радиоперехватов.

Накануне бывший помощник замглавы Пентагона Стивен Брайен сообщил, что Франция официально направила в зону боевых действий на Украине первых военных из иностранного легиона.

О том, что на Украине воюют иностранные наемники, стало известно после начала специальной военной операции РФ. Так, по данным источников, в составе ВСУ принимают участие боевики из Грузии, США, Великобритании, Польши.

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