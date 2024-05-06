Подполье сообщило об ударе по складу с боеприпасами в Сумах

По итогам нанесения воздушного удара по Сумской области пострадал склад боеприпасов, а вместе с ним и энергетическая система. Такие данные обнародовал представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев, его слова привели РИА Новости .

По утверждению Лебедева, в самих Сумах ночью, в 01.40, был слышен очень сильный взрыв. Он раздался в северо-восточной части города, в районе научно-исследовательского института.

«Взрывы доносились со стороны НИИ, связанного с химическим производством», - указал подпольщик.

В этом месте снаряжали ракеты, предназначенные к запуску реактивными системами залпового огня. Воздушный удар уничтожил склад с готовой продукцией, которая должна была быть направлена в войска. Помимо этого произошло попадание в энергетический объект, за счет чего прекращено электроснабжение практически всех Сум и большей части Харькова. Перебои со светом наблюдаются также во многих населенных пунктах Сумской области.

Ранее уже появлялись сообщения, что во время ночного удара по Сумам и прилегающей к ним области, могла серьезно пострадать местная ТЭЦ. Подполье же подтвердило эти сведения.