FT: на портовых стоянках США скопились импортные автомобили

Введение 25-процентных тарифов США на импортные товары вызвало серьезные проблемы в американских портах, отмечает издание Financial Times (FT). По информации источника, тысячи новых иностранных автомобилей сейчас застряли на портовых стоянках.

Ранее отправка автомобилей в дилерские центры была приостановлена по просьбе автопроизводителей. Как уточнило FT, чтобы избежать дальнейших затрат за хранение товаров, экспортеры стремятся переместить автомобили на таможенные склады в США.

Как пишет источник, автопроизводители внимательно следят за переговорами между США и торговыми партнерами из других стран, надеясь на достижение компромисса. Многие компании надеются, что тарифы отменят в ближайшее время. Отмечается, что некоторые из производителей уже приостановили поставки автомобилей из Европы.

Кроме того, по информации FT, ситуация усугубляется проблемами с канадскими транспортными средствами, которые не могут пройти таможенный контроль — они застряли при въезде в порт Детройта.

2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении новых таможенных пошлин на продукцию из 185 стран. Универсальные тарифы в 10% вступили в силу 5 апреля, а индивидуальные тарифы начнут действовать с 9 апреля.

С 3 апреля также были установлены таможенные пошлины в размере 25% на все импортируемые в США автомобили.

Ранее сообщалось, что автомобиль «Москвич 3» стал лидером в России по снижению цен на новые машины.