FT: Украина в угоду Трампу может заменить посла в США

Украина рассматривает возможность замены своего посла в США Оксаны Маркаровой для того, чтобы угодить новой администрации победившего на выборах республиканца Дональда Трампа, сообщило издание Financial Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что Киев таким образом намерен улучшить двусторонние отношения с Вашингтоном.

По данным источников, не так давно должность посла в США была предложена бывшему министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе, однако он отказался от данного предложения.

Ситуация усложнилась после того, как спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон публично потребовал отправить Маркарову в отставку. В своем заявлении Джонсон обвинил посла Украина в организации недавнего визита Владимира Зеленского на оружейный завод в Пенсильвании, который вызвал волну критики и расследование со стороны республиканцев.

Сам визит Зеленского, начавшийся с посещения завода по производству боеприпасов в Скрэнтоне, стал предметом обсуждений и споров в американских политических кругах. Республиканцы заявили о возможных нарушениях американского законодательства в связи с политической деятельностью Маркаровой и направленностью визита.

Ранее выигравший президентские выборы в США Дональд Трамп заявил о намерении завершить конфликт на Украине как можно скорее.