Трамп заявил о желании как можно скорее завершить конфликт на Украине

Выигравший президентские выборы на пост президента США Дональд Трамп во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным сказал, что хочет скорейшего установления мира на европейском континенте. Об этом со ссылкой на источники сообщает Washington Post (WP).

Американский лидер выразил заинтересованность в проведении переговоров, в ходе которых будет обсуждаться «скорейшее урегулирование войны на Украине».

До этого Дональд Трамп заявлял, что остановить военные действия на Украине можно за сутки. В июне прошлого года он сказал, что ради мира украинским властям следует пойти на территориальные уступки России.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя заявление Трампа, сказал, что данная идея чревата потерями для Украины.

В Москве заявление Трампа по поводу урегулирования военного конфликта на Украине в кратчайшие сроки назвали преувеличением.

Ранее Песков высказался о «позитивных сигналах» в заявлениях Трампа.