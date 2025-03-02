FT узнала о планах Трампа по перезапуску «Северного потока-2»

Команда президента США Дональда Трампа работает над инициативой по перезапуску газопровода «Северный поток-2». Об этом стало известно изданию Financial Times (FT).

Отмечается, что проект возглавит управляющий директор компании Nord Stream AG Маттиас Варниг при поддержке американских инвесторов.

Некоторые члены администрации Трампа рассматривают эту инициативу как способ восстановления отношений с Россией. При этом США рассматривают «Северный поток-2» в качестве стратегического актива, который может сыграть важную роль в мирных переговорах по разрешению конфликта между Россией и Украиной.

Однако реализация данного плана сталкивается с серьезными проблемами. В сентябре 2022 года была взорвана одна из ниток «Северного потока-2», а также обе нитки «Северного потока-1». В то же время вторая нитка «Северного потока-2» осталась не поврежденной и не использовалась.

По информации источника, для успешной реализации плана необходимо отменить санкции США, получить согласие России на возобновление поставок газа, а также поддержку Германии в вопросе транспортировки газа.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о переговорах касательно трубопровода, а компания «Газпром» отказалась от комментариев по данному вопросу.

Несмотря на существующие сложности, несколько инвесторов выразили свою заинтересованность. Один из консорциумов даже разработал схему постсанкционной сделки с «Газпромом».

Однако по информации высокопоставленных американских чиновников и бизнесменов одобрение со стороны Владимира Путина и Дональда Трампа не гарантирует запуск газопровода. Более того, Европейский Союз (ЕС) продолжает действовать согласно введенным против РФ санкциям.

Ранее издание Handelsblatt сообщило, что по «Северному потоку-2» могут начать поставлять в ФРГ водород из Финляндии.