По информации от источника, Германия может задействовать часть трубопровода «Северный поток — 2» для транспортировки водорода из Финляндии. Об этом пишет издание Handelsblatt.

В начале января швейцарский суд принял решение о продлении моратория на банкротство компании Nord Stream 2 AG, которая является оператором газопровода «Северный поток — 2». Мораторий будет действовать до 9 мая.

Авторы статьи отмечают, что это решение суда может стать преимуществом для будущего правительства Германии. Ведь если мораторий будет продлен, у правительства появится возможность повлиять на судьбу газопровода.

«Согласно данным источников, знакомых с ситуацией, федеральное правительство не хочет оставлять будущее трубопровода на волю случая», — говорится в материале газеты.

В случае, если к 9 мая не удастся найти применение газопроводу, компания-оператор будет вынуждена прекратить свою деятельность, что приведет к серьезным убыткам для немецких инвесторов.

Согласно информации, Германия рассматривает возможность использования инфраструктуры «Северного потока — 2» для строительства «Балтийского морского водородного трубопровода», который позволит Германии получать водород из Финляндии.

«Двум сторонам выгодно использовать имеющийся трубопровод, поскольку строительство нового невероятно затратно», — резюмирует издание.

Ранее сообщалось, что в российской Госдуме призвали Германию запустить восстановление «Северного потока».