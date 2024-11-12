FT: Зеленский составлял «план победы» с учетом прихода к власти в США Трампа

Владимир Зеленский составлял свой «план победы» с учетом прихода к власти в США Дональда Трампа. Об этом сообщила газета Financial Times (FT). Отмечается, что его он представил Трампу еще в сентябре в Нью-Йорке.

План направлен на продолжение стратегического сотрудничества между Украиной и Соединенными Штатами. Важной его частью является замена американских войск в Европе на украинские формирования. Эта идея, предложенная сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, нацелена на укрощение военного присутствия США на континенте и активизацию украинских сил.

Другим ключевым пунктом является предложение об обмене природными ресурсами с западными партнерами, исключая Китай. Это сотрудничество должно обеспечить Украине дополнительные ресурсы и укрепить экономические связи с союзниками.

Как пишет FT, хотя Трамп выразил интерес к плану, в Вашингтоне он был воспринят с недоверием. Зеленский признал, что ему не удалось представить конкретные решения для осуществления ударов вглубь России с использованием западного оружия, что, вероятно, стало одним из факторов скептической реакции американских чиновников.

По данным источника, европейские партнеры Украины также не проявили ожидаемого вдохновения от предложений Зеленского. Тем не менее Трамп продемонстрировал готовность заняться урегулированием украинского конфликта, хотя конкретные предложения на этот счет до сих пор отсутствуют.

Ранее Financial Times сообщила, что Украина в угоду Дональду Трампу может заменить посла в США.