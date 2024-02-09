Гагин подтвердил слова Путина о том, что украинские военные в бою кричат «русские не сдаются»

Советник главы ДНР Ян Гагин подтвердил слова президента РФ Владимира Путина о том, что военнослужащие ВСУ регулярно кричат в бою «русские не сдаются». Об этом Гагин рассказал в интервью РИА Новости .

Ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Путин заявил, что во время боя, когда российские военнослужащие кричат солдатам украинской армии сдаться, те в ответ произносят такую фразу и не отступают.

По словам Гагина, такие ситуации на фронте — не редкость. Он вспомнил, что так украинские военные кричали весной 2022 года при штурме Волновахи.

«Ситуация, описанная президентом, где противник кричит «русские не сдаются», на самом деле повторяется до сих пор на разных участках фронта. Это не единичный случай. Это обусловлено тем, что мы все-таки один народ, два брата — просто одного брата обманули», — рассказал Гагин.

Он добавил, что не все украинские бойцы знают украинский язык. Гагин также вспомнил события 2014 года. По его словам, он лично участвовал в штурме штаба ВМС Украины в Севастополе, где украинские офицеры написали на стене углем «русские не сдаются».

В интервью Такеру Карслону Путин рассказал о причинах начала специальной военной операции на Украине, об истории России, а также о том, какие угрозы исходят для российского государства со стороны Запада.

В социальной сети Х интервью Путина превысило 60 миллионов просмотров. Западная пресса активно обсуждает его, а в отношении Такера Карлсона в некоторых странах ЕС намерены ввести ограничения из-за поездки в Москву.