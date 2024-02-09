Такер Карлсон опубликовал интервью с Владимиром Путиным

Американский журналист Такер Карлсон опубликован на своем официальном сайте интервью с российским президентом Владимиром Путиным. Опубликованная беседа имеет двухчасовой хронометраж и по словам Карлсона, является версией без монтажа.

В ходе беседы с бывшим ведущим Fox News, президент России рассказал о ситуации на территории Украины и в очередной раз напомнил об отказе украинского руководства от проведения мирных переговоров с российской стороной. Путин также рассказал о взаимоотношениях своего государства с НАТО и Соединенными Штатами, и о подрывах газопроводов «Северный поток».

Известно, что часть интервью также была посвящена аресту американского журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича на территории России, который обвиняется в шпионаже.

Ожидается, что интервью будет опубликовано, в том числе, на странице журналиста в социальной сети X. Как накануне пообещал владелец платформы Илон Маск, видео не будет блокироваться.