Генсек НАТО Рютте высмеял Байдена на встрече с Трампом

На встрече с президентом США Дональдом Трампом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте позволил себе иронизировать над своим предшественником Джо Байденом. Это произошло после того, как оба политика ответили на вопросы журналистов в рамках протокольной части встречи, которая продлилась около 50 минут. Об этом сообщает РИА Новости.

Следует подчеркнуть, что для нынешнего президента США подобные ежедневные контакты с представителями СМИ стали нормой, чего нельзя сказать о его предшественнике. На это обратили внимание и Трамп, и Рютте.

В завершение мероприятия Рютте подошел к Трампу и, вероятно, обратил внимание на продолжительность импровизированной пресс-конференции. Хотя его слова не удалось разобрать полностью, можно предположить, что он упомянул предшественника и отметил, что общение было долгим. Члены делегаций НАТО и американской администрации посмеялись над этим замечанием.

«Я бы сказал, что прямо сейчас я провел с журналистами больше времени, чем он за свои четыре года», — отчетливо сказал Трамп.

«Прямо сейчас?» — уточнил генсек Рютте. После чего оба политика откровенно расхохотались.

Ранее Трамп заявил о намерении сократить финансирование Украины, раскритиковав подход администрации бывшего руководителя Соединенных Штатов Джо Байдена к финансовой помощи.