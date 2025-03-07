Трамп раскритиковал Байдена за финансирование Украины

В своей речи в Белом доме Трамп акцентировал внимание на том, что выделяемая Киеву помощь не приносит ожидаемых результатов для Вашингтона.

«Я хотел бы увидеть, можем ли мы прекратить эти огромные выплаты со стороны США. Байден раздавал деньги как воду», — отметил Трамп.

По его словам, США не получали ничего взамен, в отличие от европейских стран, которые, по мнению американского президента, получали более ощутимые преимущества от своих вложений.

Трамп уже не в первый раз говорит о намерении сократить вложения в Украину. Ранее он поручил своим помощникам рассмотреть возможность прекращения выделения финансовой и военной помощи Киеву. 4 марта телеканал Fox News со ссылкой на источники в Белом доме сообщал, что США решили приостановить финансирование Украины. 6 марта Пентагон подтвердил полную приостановку поставок оружия Украине. Отмечалось, что это решение также касается тех вооружений, который уже были отправлены Киеву.