Германия предоставила обновленный пакет помощи Украине, в который вошли новые виды вооружений и военной техники. Полный список предоставляемой военной помощи опубликовало правительство ФРГ.

В рамках этого пакета Украина получит 66 бронемашин MRAP, одну ракету для системы противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T SLM, а также 70 разведывательных беспилотников Vector и другие образцы вооружений.

Всего в военный пакет ФРГ вошли вооружения и боеприпасы, снаряды для танков Leopard 2 и 4 машины кинетической защиты, 38 тыс. боеприпасов для зенитной самоходной установки (ЗСУ) Gepard, три самоходные артиллерийские установки (САУ) Zuzana 2, 27 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм.

Кроме того, ВСУ получат радары и оптические приборы, в числе которых 41 наземный радар наблюдения, 187 лазерных дальномеров, 92 инфракрасных бинокля, 55 скутеров для дайвинга и 3 пограничных автомобиля.

С начала конфликта Германия стала вторым по объему поставщиком оружия для Украины после США, предоставив помощь на сумму приблизительно €44 млрд.

Российская сторона неоднократно выражала недовольство увеличением поставок вооружений Киеву, указывая на то, что такие действия западных стран лишь затягивают конфликт и усугубляют ситуацию.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова высказалась о желании Германии ударить ракетами Taurus по территории РФ.