Германия пригрозила США разрывом связей из-за решений по Украине

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок предостерегла американского президента Дональда Трампа от резких заявлений в сторону Украины и пригрозила разрывом связей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство DPA.

Бербок во время предвыборного мероприятия в Потсдаме заявила, что нужно увеличить давление на США. Она также напомнила, что Европа может разорвать связи со Штатами, как сделала это с Россией в рамках своей политики Zeitenwende, то есть, принимая решение, поворотное для истории.

«Теперь нам нужна вторая Zeitenwende – больше никаких колебаний и промедлений ради нашего мира», –заявила Бербок.

По словам Бербок, Европа отвернется от США, если Штаты перестанут поддерживать либеральные демократии стран ЕС. Она подчеркнула, что никто не вправе принимать решения о конфликтах и мире в обход украинцев и ФРГ. Именно так Бербок увидела переговоры США и России в Эр-Рияде, где обсуждали Украину и урегулирование обстановки.

Напомним, что Трамп назвал Зеленского диктатором, который не хочет проводить выборы на Украине и решать ситуацию с конфликтом.

Ранее советник президента США Уолтц заявил о скором завершении конфликта на Украине.