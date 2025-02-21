Уолтц заявил о скором завершении конфликта на Украине

Советник президента США Дональда Трампа Майкл Уолтц выразил уверенность в том, что конфликт на Украине скоро закончится. Таким мнением политик поделился в рамках Конференции консервативных политических действий (CPAC), передает РИА Новости.

Уолтц отметил, что такой исход возможен благодаря усилиям Трампа. Он назвал его «президентом мира» и подчеркнул, что будущая политика США должна быть направлена на восстановление мировой стабильности.

«Так что при Трампе эта война закончится, и она закончится скоро», — сказал Уолтц.

Специальная военная операция (СВО) РФ на Украине началась 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент РФ Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию, демилитаризацию соседнего государства, а также защиту интересов жителей ДНР и ЛНР.

Во время своей избирательной кампании Трамп не раз заявлял, что, будучи президентом США, давно бы завершил конфликт на Украине.

18 февраля в Эр-Рияде состоялись первые за несколько лет контакты между Россией и США. Встреча делегаций двух государств длилась более 4,5 часов. Стороны обсудили актуальные вопросы, в том числе ситуацию на Украине и Ближнем Востоке.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс раскрыл подход Дональда Трампа к урегулированию конфликта на Украине.