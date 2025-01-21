Трамп заявил, что США выделили на помощь Украине на $200 млрд больше стран НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил, что США выделили на помощь Украине на $200 млрд больше, чем страны-участницы НАТО, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что альянс обязан увеличить свои взносы до 5%. По его словам, Соединенные Штаты уже вложили на $200 млрд больше, чем остальные члены НАТО, и теперь необходимо, чтобы другие страны сравняли свои расходы.

На вопрос о том, как он оценивает ситуацию в свете своего обещания разрешить конфликт на Украине в первый день президентства, Трамп ответил, что прошла лишь половина дня и у него еще есть время выполнить обещанное.

«Мы постараемся покончить с этим так быстро, как возможно», — сообщил он журналистам в Овальном кабинете.

Трамп также отметил, что конфликт на Украине вообще не должен был возникнуть.

Ранее Трамп заявил, что Зеленский готов к заключению перемирия с Россией. Он подчеркнул, что сможет определить, когда конфликт на Украине может быть завершен, только после беседы с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.