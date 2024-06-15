Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен обвинила Россию в мировом росте цен на электроэнергию и продовольствие, несмотря на заявления экспертов со всего мира о том, что санкции в отношении РФ оказались неэффективными и больше сказались на экономике других стран.

Свое заявление глава Еврокомиссии сделала во время последней конференции по Украине в Швейцарии, передает информационное агентство РИА Новости. По словам фон дер Ляйен, «эхо агрессивной войны», которую якобы ведет Россия, отражается на всем остальном мире. Она подчеркнула, что цены на энергоносители и продовольствие взлетели во всех европейских и западных государствах.

Российская сторона, в свою очередь, неоднократно заявляла о том, что коллективному Западу не хватает мужества признаться в том, что санкции в отношении РФ не возымели успеха. Эксперты и политики в западных странах также часто выражают соответствующее мнение.

Ранее глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил о невозможности восстановления всех украинских энергоблоков к зимнему сезону.