На Украине признали невозможность восстановления всех энергоблоков к зиме

Восстановить все поврежденные энергоблоки до зимы на Украине не получится. Об этом в интервью изданию «Украинская правда» сообщил глава правления компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

Об ухудшении ситуации с энергоблоками ранее рассказал глава Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев. Он заявил, что еще пять из имеющихся девяти атомных энергетических блоков нужно отремонтировать на следующем неделе. По его словам, это ухудшит ситуацию с электричеством в стране.

Министерство энергетики Украины в марте сообщило, что украинская энергосистема подверглась самой масштабной атаке за последнее время. По словам генерального директора «Укргидроэнерго» Игоря Сироты, Украина лишилась порядка 20% регулирующих мощностей из-за повреждений на Днепровской гидроэлектростанции (ГЭС). Объект располагается в подконтрольном ВСУ городе Запорожье.

Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко заявил о приближающейся энергетической катастрофе в стране. По словам политика, в зимнее время у украинцев появится возможность отапливать свои дома всего четыре часа в сутки.