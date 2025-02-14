Всем государствам, которые входят в ЕС, стоит заметно увеличить свои расходы на оборону. Такое заявление глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сделала во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, ее слова привело РИА Новости.

Фон дер Ляйен во время своего выступления привела статистику, по которой за прошлый год страны ЕС вместо запланированных 200 млрд евро потратили порядка 320 млрд. Это говорит о том, что военные расходы надо заметно увеличивать всем европейским государствам.

«Нам нужно будет значительно увеличить эту цифру еще раз. Потому что от чуть менее 2% до более 3% будет означать сотни миллиардов дополнительных инвестиций каждый год», — указала она.

В то же время во время выступления на конференции вице-президент США Вэнс заявил, что опасности для Евросоюза таятся не извне. Они находятся вовсе не в России и не в Китае. Угрозы кроются внутри самого политического объединения. Европейские лидеры не считают нужным прислушиваться к мнению собственных граждан, и даже отменяют народное волеизъявление в виде выборов. Он навал это самой настоящей угрозой демократии.