Вице-президент США Вэнс отказался считать Россию и Китай главной угрозой для Европы

По мнению вице-президента Соединенных Штатов Джей-Ди Вэнса, главные угрозы для Евросоюза находятся не за рубежом. Они кроются в нем самом. Точку зрения политика привело РИА Новости.

По мнению Вэнса, самые главные опасности для ЕС находятся внутри этого политического объединения. Такое заявление он сделал во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Самая большая угроза в отношении Европы, та, о которой я беспокоюсь, не Китай и не Россия. Угроза внутри», — указал вице-президент Соединенных Штатов.

Вэнс добавил, что администрация Трампа беспокоится за безопасность Европы. Странам ЕС надо почаще прислушиваться к мнению своих граждан. Сейчас опасения вызывает ситуация в Румынии и Германии, где появилась реальная угроза демократии. Власти этих стран не должны игнорировать мнение собственных подданных. В частности, румынское правительство аннулировало итоги президентских выборов, и это показывает, что демократия в этой стране не особо прочна.

Ранее Вэнс допустил, что США выведут свои войска с европейской территории. Это даст Евросоюзу понять, что он должен полагаться только ан свои силы и возможности. Такой вывод может быть анонсирован уже в ближайшее время.