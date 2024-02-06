Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен обвинила Россию в забастовках фермеров в Европе

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала причины массовых забастовок фермеров и аграриев в Европе.

В своем выступлении перед депутатами Европейского парламента фон дер Ляйен заявила, что протесты связаны с изменением климата и Россией. Ее слова приводят РИА Новости.

«Фермеры первыми ощущают на себе последствия изменения климата. Засухи и наводнения губят урожаи и домашний скот. Фермеры ощущают последствия российской войны. Инфляция, рост стоимости энергии и удобрений», — заявила глава ЕК.

Как сообщил телеканал NOS, минувшей ночью фермеры организовали массовые акции протесты в разных районах Нидерландов. Отмечалось, что протестующие использовали трактора, на которых выезжали на автомобильные дороги. Также аграрии разводили костры и запускали фейерверки.

В голландской полиции сообщили, что участники забастовок жгли асбестовые листы, продукты горения которых угрожают окружающей среде.

Протесты также проходят в Германии, Франции, Португалии, Греции, Бельгии. Аграрии недовольны политикой своих стран, власти которых, в частности, сокращают налоговые субсидии для фермеров. Некоторые меры, как отмечают представители фермерских профсоюзов, приведут к сокращению прибыли.

К одному из примеров недовольства европейских сельхозпроизводителей относится решение о сокращении выбросов углеводородов в воздух. Для этого правительства намерены сократить поголовье скота.

Еще одни меры, с которыми не согласны протестующие, связаны с готовящимся соглашением ЕС о свободной торговле со странами МЕРКОСУР (Бразилия, Аргентина, Уругвай, Парагвай).

Ранее политолог Сергей Федоров предположил, что массовые забастовки европейских фермеров приведут к плачевной экономической ситуации в Европе.