Политолог Трухачев спрогнозировал массовое банкротство в Европе после забастовок фермеров

Европейских фермеров не устраивает сельхозполитика, которая снижает производительность и ударяет по кошелькам простых граждан. Как для RT пояснил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров, забастовки приведут к печальным экономическим последствиям.

Ужесточение экологических норм вредит сельскохозяйственному сектору Европы. Фермеры выступают против запрета на ряд пестицидов и удобрений, без которых работа идет медленно и несет убытки. Власти не компенсируют это ничем, даже не собирают пошлину с Украины, которая свободно ввозит сельхозпродукцию.

Особенно острая ситуация с забастовками и протестами фермеров в Бельгии.

«Все это приводит к тому, что экономическая ситуация плачевная, многие на грани банкротства, часто и просто банкроты... Всё это накапливалось, накапливалось, и в результате такая цепная реакция по всей Европе», — добавил специалист.

По мнению специалиста, пока обстановку пытаются смягчить французы, которые частично поддержали фермеров. Возможно, что к Франции присоединятся и другие страны.

Федоров считает, что банкротства и негативных экономических и социальных проблем можно избежать, если ввести пошлину на ввоз украинских товаров и пересмотреть принципы севооборота в странах ЕС.

Ранее сообщалось, что в Госдуме назвали главную проблему Евросоюза, которая загоняет его в кризис.