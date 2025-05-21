Глава Финляндии заявил, что Европа также выступает в качестве посредника на переговорах по Украине

Европа также должна считаться одним из посредников в деле прекращения украинского конфликта. Такое заявление сделал президент Финляндии, его слова привела телекомпания Yle.

Финский лидер считает, что Европе необходимо стать посредником на тех переговорах, которые будут вестись между Украиной и Россией.

«Посредников стало больше: раньше только США выступали в этой роли, теперь и Европа участвует», — указал он.

Стубб добавил, что ситуация для Европы складывается очень удачно. Ей необходимо присоединиться к диалогу по поводу полного прекращения огня на Украине, а также принять участие в выработке пунктов мирного соглашения.

Ранее Стубб во время телефонного разговора с Трампом попытался убедить главу Белого дома в том, что Россия не является великой державой. По его мнению, экономика РФ лишь немного больше, чем у Испании и меньше итальянской. Он подчеркнул, что за последние годы Россия продвинулась менее чем на один процент в вопросе конфликта на Украине, а процентная ставка внутри страны составляет более 20%.