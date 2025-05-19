В Финляндии попытались доказать Трампу, что Россия не является великой державой

Президент Финляндии Александр Стубб оценил экономический потенциал России во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом и заявил, что она не является великой державой. Об этом стало известно изданию The Guardian.

Стубб подчеркнул, что за последние годы РФ продвинулась менее чем на один процент в вопросе конфликта на Украине, а процентная ставка внутри страны составляет более 20%.

«Ее экономика меньше, чем у Италии, и лишь немного больше, чем у Испании. Три года назад она хотела лишить Украину независимого суверенитета и территориальной целостности. В этом году она продвинулась менее чем на один процент, ее [ключевая] процентная ставка превышает 20%, а резервы истощены», — сказал Стубб.

Стоит отметить, что в прошлом году Международный валютный фонд (МВФ) оценил Валовой внутренний продукт (ВВП) России в размере $2,16 трлн, тогда как ВВП Италии составил примерно $2,37 трлн, а Испании — около $1,72 трлн.

Министерство экономического развития РФ спрогнозировало номинальный ВВП на 2024 год на уровне 200 трлн руб, что по текущему курсу примерно соответствует $2,5 трлн.

По мнению Стубба, взгляды Трампа, схожие с эпохой великих держав XIX века, требуют переосмысления. Как отмечает The Guardian, американского лидера попытались переубедить в преимуществах свободной торговли и соблюдения глобальных правил.

Стубб также высказался о необходимости усиления давления на российское руководство, считая, что президент РФ Владимир Путин больше реагирует на силу, чем на дипломатические разговоры.

Ранее немецкое издание Bild сообщило, что новый канцлер Германии Фридрих Мерц планирует проконсультироваться с президентом США Дональдом Трампом перед его переговорами с президентом РФ Владимиром Путиным.