Глава Гагагузии высказалась по поводу своего ареста

Руководитель Гагаузской автономии в Молдавии Евгения Гуцул заявила, что с ней все хорошо и она не боится нового решения об аресте. Ее слова привело РИА Новости.

В Кишиневе проходит очередное заседание суда об аресте Гуцул. До этого уже было вынесено решение о том, что руководитель Гагаузии должна быть взята под стражу на срок в 20 дней. Теперь рассматривается новое ходатайство прокуратуры об аресте еще на 30 дней. Гуцул во время перерыва в судебном заседании дала журналистам комментарий.

«Со мной все будет хорошо, я ничего не боюсь, я иду вперед», — указала она.

Политик добавила, что считает все действия молдавских властей незаконными и направленными на то, чтобы расправиться с оппозицией.

Ранее сообщалось, что Гуцул обратилась за помощью к президенту США Трампу. Она подчеркнула, что его лидерство может сыграть важную роль в предотвращении нового гражданского конфликта в Гагаузии, отметив, что народ автономии уважает американские идеалы свободы и демократии.