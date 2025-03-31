Глава Гагаузии Гуцул обратилась к Трампу с просьбой о помощи

Глава Гагаузии Евгения Гуцул, задержанная накануне в аэропорту Кишинева, обратилась за помощью к президенту США Дональду Трампу, передает Sputnik Ближнее зарубежье.

В своем обращении Гуцул подчеркнула, что лидерство Трампа может сыграть важную роль в предотвращении нового гражданского конфликта в Гагаузии, отметив, что народ автономии уважает американские идеалы свободы и демократии.

Она выразила надежду, что твердая позиция США может повлиять на изменения в риторике властей Молдавии, касающейся автономных прав Гагаузии и гагаузского народа.

О задержании Гуцул стало известно 25 марта. Ее задержали в аэропорту Кишинева, когда политик пыталась вылететь в Стамбул. 28 марта суд в столице Молдавии постановил отправить Гуцул на 20 суток под арест.

Кроме обращения к Трампу, Гуцул также ранее также направила просьбы о помощи к президенту России Владимиру Путину и президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. В обращении к российскому лидеру она призвала использовать дипломатические, политические и правовые механизмы, чтобы оказать давление на молдавские власти и защитить интересы Гагаузии.

Ранее прокуратура Молдавии объяснила причину ареста главы Гагаузии Евгении Гуцул.