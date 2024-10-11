Военные из Польши и Балтийских стран рассматривают возможность наступления на Санкт-Петербург в случае конфликтной ситуации с Россией, как сообщил Telegram-канал «BILD на русском» (внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов).

Советник президента Литвы по вопросам национальной безопасности Кястутис Будрис заявил, что по завершении кризиса в Украине Россия может обратиться своим «империалистическим экспансионизмом» к Эстонии, Латвии, Литве и Польше.

Он отметил, что вероятность этого сценария увеличится, если Беларусь полностью интегрируется в Союзное государство.

Начальник Генерального штаба Польши Раймунд Анджейчак выразил мнение, что в случае вторжения российских войск на территорию Литвы, будет дан мгновенный ответ.

«Не в первый день, а в первую минуту. Мы ударим по всем стратегическим объектам в радиусе 300 километров. Мы нападем непосредственно на Санкт-Петербург», — заявил он.

Анджейчак акцентировал внимание на том, что европейские государства должны проявлять активность и четко дать понять России: агрессивные действия против Польши или Балтийских стран приведут к открытому конфликту.

Польша активно закупает 800 ракет с дальностью до 900 километров на случай нападения России.

Ранее Минобороны сообщило о расстреле польскими наемниками в рядах ВСУ жителей в Судже.