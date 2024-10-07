В Министерстве обороны РФ рассказали о расстреле польскими наемниками, воюющими в ВСУ, жителей Суджи в Курской области.

По информации оборонного ведомства, польские наемники на глазах мирных жителей расстреляли безоружных. Отмечается, что очевидцы подтвердили большое количество польских солдат в приграничном районе.

По словам беженца Дмитрия, наемники собрали толпу мирных жителей и расстреляли безоружных. На видео мужчина рассказал, что два человека смогли сбежать и пробирались по болотам в сторону Льгова.

Другой житель Суджи Сергей также рассказал о своем случае. Он забыл паспорт дома, и двое бойцов ВСУ повели его за документом. У солдат ВСУ была необычная речь, один говорил с балтийским акцентом.

«Когда я потянулся к ящику с документами, один ударил меня прикладом по затылку, а второй — в ногу, скомандовали: «сидеть». Они вырвали ящик и разбросали содержимое по комнате», — рассказал Сергей.

Боевики избили мужчину, после чего он спрятался в подполе, где просидел до ночи. Когда наступили сумерки, он сбежал.

Минобороны РФ неоднократно сообщало о наличии иностранных наемников в рядах ВСУ, воюющих против России. Так, появлялись сообщения и солдатах из Грузии, США, Великобритании, Израиля и Польши.

Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили на херсонском направлении скопление наемников НАТО.