Глава МИД Канады сочла суверенитет страны не подлежащим обсуждению

Во время общения с журналистами Жоли заявила о неделимости и неприкосновенности государства, а также отметила, что вопрос о территориальной целостности Канады не должен вызывать споров.

«Что я сказала госсекретарю (США Марко Рубио — ред.): суверенитет Канады не обсуждается, точка. Об том нет нужды разговаривать и спорить. Вы здесь, вы уважаете наш суверенитет, наших людей, точка», — сказала глава канадского МИД.

Ранее Рубио прибыл с официальном визитом в Канаду. Его приезд не обошелся без курьезов — короткая красная дорожка, расстеленная перед представителем США, лежала рядом с лужей. Фотография была опубликована в соцсетях и вызвала немало обсуждений. В Сети восприняли этот жест как символ враждебного приема.

В канадской провинции Квебек с 12 по 14 марта проходит саммит глав МИД стран «Большой семерки». По информации Reuters, на этой встрече представители G7 обсудили возможность введения новых санкций против России.

Напряженные отношения между Канадой и США установились после того, как президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о намерении сделать страну 51-м штатом. Кроме того, американский лидер повысил пошлины на канадские товары на 25%.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал «потрясающими» очертания США в случае присоединения Канады.