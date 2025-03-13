Трампа восхитили очертания США в случае присоединения Канады

Президент США Дональд Трамп восхитился очертаниями Соединенных Штатов в случае присоединения Канады в качестве 51-го штата. На встрече с генеральным секретарем НАТО Марко Рютте в Белом доме он заявил, что страна будет выглядеть «потрясающе» после интеграции с соседним государством.

Американский лидер не раз призывал Канаду стать 51-м штатом США. По его мнению, Оттава получит множество преимуществ после интеграции, включая экономические приоритеты и защиту.

Трамп также заявил, что в случае вхождения Канады в состав Соединенных Штатов она не будет приносить чего-то большего для Вашингтона, но будет полезна как дополнительный штат. Он также подчеркнул, что США не нуждаются в промышленном производстве канадского государства.

«Нам не нужны их машины. Нам не нужна их энергия. Нам не нужна их древесина. Нам не нужно ничего из того, что они производят. Мы закупаем это, потому что хотим помочь, но наступает момент, когда вы просто не можете больше этого делать», — сказал Трамп.

Он призвал власти Канады задуматься над тем, как нужно управлять собственной страной.

Ранее телеканал NBC со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, что президент США Дональд Трамп не отступит от своей цели сделать Канаду 51-м штатом.