Глава МИД Украины Кулеба отказался разглядеть замедление помощи со стороны Запада

Руководство Украины не ожидает какого-либо замедления военной и финансовой помощи со стороны Запада и уж тем более снижения внимания от партнеров Киева, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

В ходе совместной пресс-конференции в Киеве со своей нидерландской коллегой Ханке Брюинс Слот глава украинского внешнеполитического ведомства отметил, что поддержка Украины со стороны Запада идет по ранее намеченному графику.

«Я не вижу какого-либо уменьшения поддержки, которая поступает от партнеров. Если говорить о поставках оружия и боеприпасов, все будет по графику. Наши партнеры понимают, что на Украине на кону гораздо большее, чем просто будущее Украины», - сказал Кулеба на видео, опубликованном украинским МИД в соцсетях.

Что до выделения Евросоюзом Киеву обещанных ранее 50 млрд евро, что они, по словам Кулебы, обязательно будут переведены в соответствии с четырехлетней программой партнерской помощи.

Ранее сообщалось, что в ФРГ собираются создать из украинских беженцев 10 военных дивизий.