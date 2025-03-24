Глава Минобороны Украины рассказал, как прошли переговоры в Эр-Рияде

Переговоры украинской и американской делегаций в Эр-Рияде прошли продуктивно, написал на своей странице в соцсети министр обороны Украины Рустем Умеров.

Он отметил, что участники встречи обсудили важнейшие вопросы, в том числе энергетику.

18 марта состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом. В ходе беседы Трамп предложил рассмотреть взаимный отказ участников конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Глава РФ поддержал эту инициативу и дал российским военным соответствующую команду.

Позднее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев поддержит предложение прекратить удары по энергообъектам.

Но спустя несколько часов после разговора Путина и Трампа ВСУ атаковали беспилотниками нефтебазу на Кубани. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об отсутствии взаимности со стороны Киева по прекращению ударов.

Ранее сообщалось о том, что офис Зеленского отказался комментировать переговоры с США в Эр-Рияде.