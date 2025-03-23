Офис Зеленского отказался комментировать переговоры с США в Эр-Рияде

Павел Палиса, заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского, заявил РИА Новости, что отказывается от комментариев по поводу переговоров с США в Саудовской Аравии.

Напомним, в воскресенье, 23 марта, в Эр-Рияде завершился раунд переговоров между делегациями Украины и США.

Представитель украинской делегации вышел из зала для переговоров в одном из отелей.

Консультации длились около двух часов. В состав украинской делегации входили министр обороны Рустам Умеров и заместитель главы офиса президента Павел Палиса. США представляли директор по политическому планированию Госдепартамента Майкл Антон и помощники специального посланника по Украине Кита Келлога и советника президента по национальной безопасности Майка Уолтца.

Ранее на Украине заявили о подготовке новой основы для удержания власти.