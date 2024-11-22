Глава МВД Британии Купер — о запуске «Орешника»: Лондон продолжит поддержку Киева

В условиях продолжающегося конфликта Великобритания демонстрирует решимость поддерживать Украину, несмотря на угрозы Путина. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на местное издание.

Великобритания заявила о намерении продолжать предоставлять помощь Украине, несмотря на недавние угрозы со стороны Владимира Путина.

Так глава Министерства внутренних дел Великобритании Иветт Купер отреагировала на его заявления о новой ракете «Орешник», подчеркнув, что Лондон останется верен своим обязательствам по поставкам оружия и техники для Киева.

Владимир Путин, в свою очередь, утверждает, что «Орешник» используется в ответ на атаки украинских сил американским и британским вооружением. Ракета, по его словам, обладает впечатляющей скоростью атаки — от 2 до 3 км/с.

Ранее посол Келин заявил о прямом участии Британии в конфликте на Украине.