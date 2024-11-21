Посол РФ в Великобритании Андрей Келин заявил о прямой вовлеченности Великобритании в конфликт на Украине. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Sky News.

По его словам, недавние запуски ракет Storm Shadow, которые начали использовать ВСУ против РФ, становятся возможными благодаря участию британского персонала в НАТО, что подтверждает активную роль Лондона в текущих событиях.

Келин подчеркнул, что использование этих высокоточных ракет невозможно без поддержки и координации со стороны Британии.

Ранее газета Times сообщила, что США также одобрили применение Storm Shadow в сочетании с американской системой наведения, что позволяет наносить удары вглубь территории России.

Ракеты Storm Shadow или SCALP-EG представляют собой англо-французские крылатые ракеты малозаметного типа с большой дальностью, воздухоплавательного базирования. С 1994 года они разрабатываются компаниями Matra и British Aerospace, а сейчас производится MBDA.

Британская версия ракеты называется Storm Shadow, в то время как французский вариант имеет название SCALP-EG.

Ранее Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что ВСУ нанесли массированный удар ракетами Storm Shadow по Курской области.

Ранее председатель комитета Государственной думы РФ по международным делам Алексей Чепа рассказал, что Россия сменила тактику из-за ударов ракетами ATACMS и Storm Shadow.