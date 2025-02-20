Глава Пентагона Хегсет допустил вывод части войск США с европейской территории

Пит Хегсет, глава Министерства обороны США, во время общения с украинской делегацией заявил, что Белый дом может принять решение о выводе большей части американских войск из Европы. Об этом рассказала телекомпания NBC.

Хегсет сильно встревожил членов украинской делегации после того, как допустил вывод военнослужащих США с европейского континента.

«Хегсет ошеломил украинцев, когда он сказал им в ходе встречи с Зеленским, что администрация Трампа рассматривает возможность вывода большой части американских сил из Европы», — указали журналисты.

Они также сообщили, что Госдеп рекомендовал Хегсету ничего не упоминать об отсутствии у Украины перспектив вступления в НАТО в рамках мирного соглашения с РФ. Тем не менее глава Пентагона отошел от домашних заготовок и заявил, что гарантии безопасности Украине со стороны США не предусматривают членство в Североатлантическом альянсе.

Ранее Хегсет заявил, что для старта переговоров по завершению украинского конфликта необязательны уступки со стороны России. По его мнению, ни Российская Федерация, ни Украина не смогут получить все желаемое по результатам переговоров, направленных на прекращение боевых действий.