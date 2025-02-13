Хегсет заявил, что для старта переговоров по Украине не нужны уступки от России

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Пит Хегсет полагает, что для начала переговоров по украинскому вопросу не нужно никаких уступок со стороны России. Такое заявление он сделал во время пресс-конференции в Брюсселе, которая была организована Пентагоном.

Напомним, что 12 февраля состоялся звонок Трампа и Путина. Президенты обсудили украинский кризис, Ближний Восток и решение конфликтов, а также взаимовыгодное дружеское сотрудничество. Подробнее об этом рассказывали в Кремле.

«Аргумент о том, что для начала переговоров сейчас нужны уступки от Владимира Путина, иначе в противном случае президент США не должен (идти навстречу. — Прим. ред.) — я отвергаю», — сказал Хегсет.

Глава американского оборонного ведомства сообщил, что ни Российская Федерация, ни Украина не смогут получить все желаемое по результатам переговоров, направленных на урегулирование конфликта.

«Никто не получит всего, что они хотят», — подчеркнул Хегсет.

Ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп выразил желание вернуть Россию в состав «Большой семерки» (G7).