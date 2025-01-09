Глава Приднестровья Красносельский назвал российский газ «гуманитарной помощью»

Поставки российского газа в Приднестровье следует рассматривать как форму гуманитарной помощи. Так считает глава республики Вадим Красносельский. Своим мнением он поделился в телеграм-канале.

По словам Красносельского, эта поддержка со стороны Москвы стала ответом на деструктивные действия со стороны Молдовы, которые, по его мнению, препятствуют нормальному развитию региона.

Президент Приднестровья выразил уверенность, что республика не будет «проситься в Молдавию», даже несмотря на текущие трудности с энергетическими ресурсами. Он назвал предложения Молдовы о помощи «пустыми разговорами» и подчеркнул, что настоящей поддержкой было бы уважение к независимости Приднестровья и возможность спокойного развития региона.

Ранее Красносельский заявил, что ситуация с отоплением и горячей водой в республике остается критической, так как около 1,5 тыс. домов остались без этих важных коммунальных услуг после прекращения поставок газа из России.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Европа закупила рекордный объем сжиженного природного газа (СПГ) из России.